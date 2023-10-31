Посвящённая сохранению памятников культуры Псковской области пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая реализации проектов по сохранению памятников культурного наследия Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.
На каких объёмах продолжится реставрация памятников культурного наследия в регионе, каким опытом работы с молодыми реставраторами область поделится на федеральной экспертной площадке, чем он ценен для других регионов.
Эти и другие темы обсуждаются с председателем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадимом Нэдиком и генеральным директором АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денисом Василенко.
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