Посвящённая сохранению памятников культуры Псковской области пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ

12:05, 31 октября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая реализации проектов по сохранению памятников культурного наследия Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

На каких объёмах продолжится реставрация памятников культурного наследия в регионе, каким опытом работы с молодыми реставраторами область поделится на федеральной экспертной площадке, чем он ценен для других регионов.

Эти и другие темы обсуждаются с председателем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадимом Нэдиком и генеральным директором АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денисом Василенко.