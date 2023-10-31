Валерий Зайцев избран главой Печорского муниципального округа
Валерий Зайцев избран главой Печорского муниципального округа, передает корреспондент ПАИ с сессии окружного Собрания депутатов.
Решение об избрании Валерия Зайцева главой муниципального округа принято по итогам тайного голосования депутатов. В бюллетень для голосования были внесены две кандидатуры: заместителя главы администрации муниципалитета Валерия Зайцева и Сергея Авдеева, начальника управления образования Печорского района.
В результате голосования 15 из 15 депутатов окружного Собрания поддержали кандидатуру Зайцева.
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