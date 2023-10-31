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Общество

Заброшенный контрольно-пропускной пункт восстанавливают в Псковской областной больнице

Контрольно-пропускной пункт на въезд транспорта и проход пешеходов в медучреждение восстанавливают в Псковской областной клинической больнице. Около 20 лет он не функционировал, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Разрушенный контрольно-пропускной пункт восстанавливают в Псковской областной больнице. Фото здесь и далее: телеканал «Первый Псковский»

«Здесь полностью восстановлены крыша, фундамент здания, выполнена отсыпка фундамента, восстановлены стены, полностью заменена электрика, проведена подготовка для установки систем мониторинга – видеонаблюдения, ну и, соответственно, проложены все инженерные коммуникации, для того чтобы восстановить систему контроля и учёта доступа на территорию», – рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

На данный момент в помещении идут завершающие работы. По окончании их следить за порядком круглосуточно будут по два охранника. Ранее у медучреждения восстановили забор и сделали автоматические ворота.

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