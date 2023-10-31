Заброшенный контрольно-пропускной пункт восстанавливают в Псковской областной больнице

17:13, 31 октября 2023, ПАИ

Контрольно-пропускной пункт на въезд транспорта и проход пешеходов в медучреждение восстанавливают в Псковской областной клинической больнице. Около 20 лет он не функционировал, сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Здесь полностью восстановлены крыша, фундамент здания, выполнена отсыпка фундамента, восстановлены стены, полностью заменена электрика, проведена подготовка для установки систем мониторинга – видеонаблюдения, ну и, соответственно, проложены все инженерные коммуникации, для того чтобы восстановить систему контроля и учёта доступа на территорию», – рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

На данный момент в помещении идут завершающие работы. По окончании их следить за порядком круглосуточно будут по два охранника. Ранее у медучреждения восстановили забор и сделали автоматические ворота.