Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление»
Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 октября, в 14:00.
Секреты подготовки к выставке-форуму «Россия»: что в рукаве у Псковской области? Какие звёзды заглянут на стенд региона? Проект «Детская филармония»: куда заведёт путь? Культурная зимняя программа: не ёлкой единой? 2024 год: что скрывает культура?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Оглавление» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».
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