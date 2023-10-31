Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление»

13:38, 31 октября 2023, ПАИ

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 октября, в 14:00.

Секреты подготовки к выставке-форуму «Россия»: что в рукаве у Псковской области? Какие звёзды заглянут на стенд региона? Проект «Детская филармония»: куда заведёт путь? Культурная зимняя программа: не ёлкой единой? 2024 год: что скрывает культура?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Оглавление» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».