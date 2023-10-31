Эксперт поделился ожиданиями от чемпионата Пскова по шахматам

15:42, 31 октября 2023, ПАИ

Эксперт, директор АНО по развитию школы и поддержке любительского спорта «Анлим» Святослав Самсонов поделился своим мнением с корреспондентом ПАИ насчёт чемпионата Пскова по классическим шахматам, который проводится в шахматном клубе «Бригантина» с 30 октября по 12 ноября.

В турнире принимают участие 34 шахматиста. «Мы ограничены возможностями помещения. На протяжении пяти лет пытаемся добиться того, чтобы у нас в городе появилась более вместительное помещение для проведения подобных мероприятий, поэтому мы вынуждены ограничивать количество людей», – поделился Святослав Самсонов.

«Много желающих в этом году не было. Если брать первенство города, которое проходило в мае, то на нём собралось примерно 140 человек. Мы при помощи нашего партнёра провели это мероприятие, и всё равно пришлось играть в две смены несмотря на то, что получили довольно большую площадку», – отметил эксперт.

Святослав Самсонов сообщил, что вся первая десятка рейтинга претендует на победу. «Можно отметить, что сейчас в соревнованиях участвует многократный чемпион города Владимир Полевой – ветеран псковских шахмат. Также есть победители первенства Псковской области: Ростислав Бобовкин, Эвелина Галаханова. Есть призёры – достаточно сильные игроки. Но одного фаворита нет. У нас где-то порядка трёх или четырёх сильнейших шахматистов не играют по различным причинам. Я думаю, что в этом году будет новый чемпион, потому что из всех участников турнира только один уже становился чемпионом, но у него ввиду почтенного возраста не самые высокие шансы», – сказал он.

Также эксперт обратил внимание, что около 90 % участников турнира – это юниоры. «С взрослыми шахматистами у нас достаточно большой дефицит в последние годы. Поэтому в юниорской гонке достаточно серьёзная борьба. Кто станет лучшим из ветеранов – достаточно очевидно, потому что он всего один – это Владимир Полевой. Кто будет лучшей из женщин – сказать трудно, потому что есть конкуренция. Главными претендентками являются Эвелина Галаханова, Анастасия Филиппова, Вероника Петрова и Кристина Стельмашёнок», – поделился своими ожиданиями Святослав Самсонов.

«Достаточно большая вероятность, что Эвелина Галаханова в этом году может стать чемпионкой в общем зачёте. Во всяком случае, она рейтинг-фаворит турнира. Там, конечно, небольшой отрыв в рейтинге, но борьба обещает стать нешуточной», – подчеркнул собеседник ПАИ.

Шахматный тренер утверждает, что на его памяти не было женщин, которые становились бы победителями Пскова по шахматам в общей категории. «Наверное, Алина Павлова была близка к этому в своё время. Но тогда и чемпионаты были гораздо более сильные. Сейчас у нас чемпионат слабее, чем в прошлые годы. Чемпионство есть чемпионство, но даже если брать по регалиям, раньше в турнире было минимум три кандидата в мастера спорта, а сейчас дай бог один», – дал свою оценку он.

Добавим, что трёх лучших шахматистов этого турнира отберут для участия в чемпионате Псковской области по классическим шахматам, который пройдёт в 2024 году.

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