Псков вошёл в топ-10 ​мистических направлений для туризма

16:38, 31 октября 2023, ПАИ

Псков вошёл в топ-10 мистических направлений для путешествий этой осенью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса бронирования Tvil.ru.

При составлении рейтинга специалисты опирались на таинственные рассказы, городские легенды и исторические анекдоты. Сообщается, что в топ-3 вошли такие города, как Санкт-Петербург, Калининград с подземельями и фортами, а также Нижний Новгород с озером Светлояром, возникшим, по легенде, на месте древнего Китежа.

Псков стал шестым в рейтинге, обогнав Выборг, Чемал (Алтай), Переславль-Залесский (Ярославская область) и Хужир (Иркутская область). В десятку рейтинга также вошли Петрозаводск (четвертое место) и Керчь (пятое место).

«Ночь с 31 октября на 1 ноября считается мистической – это время перехода от осени к зиме, пора гаданий, прорицаний, время заглядывать за грань. В разнообразных народных традициях этот период называется по-разному, но везде он связан с духами, с неведомым», – подчеркнули в пресс-службе сервиса бронирования Tvil.ru.

Ранее Псков вошёл в топ-10 самых живописных направлений для отдыха в октябре.