Какие новогодние мероприятия пройдут в регионе, рассказали псковичам

17:18, 31 октября 2023, ПАИ

Какие новогодние мероприятия пройдут на территории Псковской области, рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В прошлом году был «Парк фонарей», «Дача Деда Мороза». В этом году это будет одно пространство на территории парка Строителей. В этом году не будем прибегать к сторонним подрядчикам, которые поставляют фонари и светящиеся инсталляции – будем делать самостоятельно. Их будет небольшое количество, но это будут наши. И с каждым годом мы обеспечим и масштаб такого парка», – рассказала гостья эфира.

По её словам, «Дача Деда Мороза» также преобразуется. Её дополнят уличным интерактивом – псковичей будут приглашать на ёлки уже в более централизованном формате.

«Каждое учреждение культуры готовит новогоднюю программу. Будет мероприятие и в Театре кукол, и в ГКЦ, и в Доме офицеров. Для ребят, которые попадают под категорию детей военнослужащих, и для детей с ограниченными возможностями здоровья будет Губернаторская ёлка. Она пройдёт и в Ледовом дворце в Пскове, и в Великих Луках по формату прошлого года. Дополнительно пройдут несколько платных мероприятий – в Ледовом дворце будут показаны «Бременские музыканты», – рассказала Ольга Тимофеева.

Она уточила, что в Псковскую область также прибудет Поезд Деда Мороза.

«Палитра культурных мероприятий в эти праздники будет очень разнообразная. Главное – родителям не лениться», – заключила председатель комитета по культуре Псковской области.