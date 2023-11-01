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Псковичей просят поддержать лучшего участкового региона на всероссийском конкурсе 

Псковичей просят поддержать лучшего участкового региона на всероссийском конкурсе. Псковскую область представляет капитан полиции Роман Дроздов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

1 ноября в МВД России начинается финальный этап XI Всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводится совместно с издательским домом «Комсомольская правда».

На региональном этапе конкурса в ходе онлайн-голосования на официальном сайте УМВД России по Псковской области участковый уполномоченный из Невеля Роман Дроздов получил большинство голосов.

Роман Дроздов. Фото: УМВД России по Псковской области

До 10 ноября каждый пользователь интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. 

В итоге победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Чтобы поддержать Романа Дроздова, можно проголосовать здесь.

«Если вы проголосовали, результаты не отобразятся сразу, рейтинг обновляется два раза в день – в 12:00 и 17:00 по московскому времени. Вы можете проголосовать всего один раз и только за одного участника конкурса», – уточнили в пресс-службе.

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