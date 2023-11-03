Руководитель МФЦ Псковской области Ольга Степанова станет гостьей программы «Среда обитания»
Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 1 ноября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет врио директора Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области Ольга Степанова.
На каком счету псковский МФЦ в общероссийских рейтингах? Когда лучше приходить посетителям, чтобы минимизировать затраты времени? Как много обращений поступило в МФЦ в 2023 году и какие услуги наиболее востребованы у жителей Псковской области? Приходится ли сотрудникам МФЦ сталкиваться с мошенниками или с результатами их уловок?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».
Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.
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