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Общество

Более 80% муниципальных и госуслуг населению переведут на базу МФЦ – Ольга Степанова

Более 200 государственных и муниципальных услуг осуществляется сейчас на базе МФЦ. В 2024 году более 80% может быть переведено на базу МФЦ. Об этом рассказала врио директора Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области Ольга Степанова в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (на волнах 88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 ноября.

На фото Ольга Степанова. Фото: ПАИ

По словам Ольги Степановой, спектр услуг, предоставляемых в МФЦ, обширен. На базе МФЦ осуществляются услуги помощи по вопросам, связанным с жилищной, юридической, регистрационной, предпринимательской, медицинской, финансовой, семейной и другими сферами. 

Ольга Степанова отметила, сейчас появился так называемый экстерриториальный принцип получения и подачи документов и оказания услуг. «Это услуги Росреестра. То есть заявитель приходит, и неважно, какая у него регистрация по месту жительства, но заявление на подачу данных документов принимается в нашем отделении. То же касается услуг Соцфонда РФ, УМВД, например, замена паспорта РФ, выдача загранпаспорта. Они могут подаваться не по месту жительства», – сказала Ольга Степанова. 

По словам Ольги Степановой, изначально единственный МФЦ в Пскове был по адресу Белинского, 77а. Теперь отделения открыли в 24 муниципальных образованиях Псковской области, а территориально обособленных структурных подразделений насчитывается 118.

«Мы выезжаем в Карамышево, Черёху, Писковичи, Торошино. И предоставляем весь спектр услуг. Когда начинали, было всего 20 штук. Сейчас их более 200 услуг. Также существует возможность оплаты госпошлины, сейчас во всех окнах установлены терминалы для приема госпошлины», – подчеркнула она. 

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