Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Печорский хор «ЛаккиЛайк» и SHAMAN выступят на одной сцене в Москве

Детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк» из Печор выступит на сцене ВДНХ в Москве 4 ноября, в День народного единства. Об этом ПАИ сообщила директор Печорского центра культуры Оксана Рудакова.

  • Печорский хор «ЛаккиЛайк» и SHAMAN выступят на одной сцене в Москве
    Фото: Печорский районный центр культуры
  • Печорский хор «ЛаккиЛайк» и SHAMAN выступят на одной сцене в Москве
    Фото: Печорский районный центр культуры
  • Печорский хор «ЛаккиЛайк» и SHAMAN выступят на одной сцене в Москве
    Фото: Печорский районный центр культуры
  • Печорский хор «ЛаккиЛайк» и SHAMAN выступят на одной сцене в Москве
    Фото: Печорский районный центр культуры

Печорские хористы споют на одной сцене со звёздами российской эстрады. В частности, среди участников мероприятия заявлен певец SHAMAN.

Хор «ЛаккиЛайк» выступит в составе Всероссийского сводного хора «Движение первых», который станет рекордным по количеству участников. 1 300 ребят со всей России поднимутся на сцену ВДНХ, чтобы открыть выставку-форум «Россия».

«Хор первых» – это совместный проект российского «Движения первых» и музыкальной платформы «Звучи». Благодаря ему ребята со всей страны в возрасте от 12 до 17 лет принимают участие в образовательных и творческих мастер-классах экспертов, занимаются с музыкантами и режиссёрами, встречаются с артистами и профессионалами индустрии, отметила Оксана Рудакова.

Ребята из «ЛаккиЛайк» находятся в Москве с 28 октября. Они уже приступили к репетициям сводного хора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 ноября 2023

Две волны холода прогнозируют в Псковской области в ноябре
01 ноября 2023

Курсанты Псковского УФСИН приняли участие в научной конференции во Владимире
01 ноября 2023

Печорский хор «ЛаккиЛайк» и SHAMAN выступят на одной сцене в Москве
01 ноября 2023

Лекцию о диагностике и лечении инсульта прочитали студентам ПсковГУ
01 ноября 2023

На 6,5% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге
01 ноября 2023

Региональный эндокринологический центр появится в Псковской области
01 ноября 2023

Преподаватели из Китая провели традиционную чайную церемонию в ПсковГУ
01 ноября 2023

Движение грузового транспорта ограничат на региональной дороге в Стругокрасненском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...