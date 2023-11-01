Печорский хор «ЛаккиЛайк» и SHAMAN выступят на одной сцене в Москве

22:46, 01 ноября 2023, ПАИ

Детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк» из Печор выступит на сцене ВДНХ в Москве 4 ноября, в День народного единства. Об этом ПАИ сообщила директор Печорского центра культуры Оксана Рудакова.



Фото: Печорский районный центр культуры



Фото: Печорский районный центр культуры



Фото: Печорский районный центр культуры



Фото: Печорский районный центр культуры







Печорские хористы споют на одной сцене со звёздами российской эстрады. В частности, среди участников мероприятия заявлен певец SHAMAN.

Хор «ЛаккиЛайк» выступит в составе Всероссийского сводного хора «Движение первых», который станет рекордным по количеству участников. 1 300 ребят со всей России поднимутся на сцену ВДНХ, чтобы открыть выставку-форум «Россия».

«Хор первых» – это совместный проект российского «Движения первых» и музыкальной платформы «Звучи». Благодаря ему ребята со всей страны в возрасте от 12 до 17 лет принимают участие в образовательных и творческих мастер-классах экспертов, занимаются с музыкантами и режиссёрами, встречаются с артистами и профессионалами индустрии, отметила Оксана Рудакова.

Ребята из «ЛаккиЛайк» находятся в Москве с 28 октября. Они уже приступили к репетициям сводного хора.