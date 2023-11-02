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Судебные приставы-новобранцы Псковской области приняли присягу

Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин принял участие в праздничном мероприятии по случаю 158-летия образования института судебных приставов в России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Отличившиеся сотрудники получили ведомственные награды и благодарности. Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Торжественное мероприятие состоялось 1 ноября на горе Соколихе. Судебные приставы-новобранцы приняли присягу, а отличившиеся сотрудники получили государственные, ведомственные награды и благодарности.

С профессиональным праздником судебных приставов поздравили представители правительства региона, законодательной власти, правоохранительных органов. В числе приглашённых гостей был начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

Личный состав ведомства поздравил руководитель Управления ФССП России по Псковской области подполковник внутренней службы Сергей Колесников. Он поблагодарил всех сотрудников за самоотверженный и добросовестный труд, пожелал всем здоровья, удачи и успехов в служебной деятельности. С напутственными словами он обратился и к молодым сотрудникам, которые в этот день приняли присягу.

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