Выставка «Первая встреча» откроется в Пушкинском заповеднике

15:18, 02 ноября 2023, ПАИ

4 ноября в Государственном музе-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» для посетителей откроют выставку «Первая встреча». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея. На выставке представят 23 произведения живописи и графики из числа наиболее интересных и значимых поступлений в фонды музея в 2022 году.

Наиболее развёрнутый раздел экспозиции — 11 графических листов, выполненных иллюстратором, народным художником России Борисом Диодоровым. В прошлом году мастер передал в дар Пушкинскому заповеднику 291 предмет из личного собрания, рассказала главный хранитель музейных предметов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Дарья Плотникова, определив акт пожертвования как одно из наиболее значимых, хотя, может быть, и не ставших достоянием широкой публики событий-2022. Для новой выставки её авторы отобрали виды и архитектурные пейзажи Пскова, Печор, Изборска, сделанные Борисом Диодоровым в 2001-2002 годах, а также два его рисунка анималистического жанра.

Есть в экспозиции и работы пушкиногорской художницы, сотрудника музея-усадьбы «Петровское» Натальи Аксёновой: кабинет поэта в Михайловском как иллюстрация к строкам из «Евгения Онегина», два «Письма из Петровского» (Абрам Петрович Ганнибал, Христина Матвеевна Ганнибал).

Также посетителям новой выставки в Пушкинском заповеднике представят виды Святогорского монастыря, Михайловского, Петровского и Бугрово в живописи Юрия Ерышева и Александра Александрова, а ещё лирические зарисовки Елизаветы Васнецовой из малой опочецкой деревни Броды, что в получасе езды от Пушкинских Гор.

Планируется, что выставка «Первая встреча» будет работать в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) до 1 марта 2024 года. Возрастная рекомендация для её посетителей — 6+.