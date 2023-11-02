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Общество

Три врача устроились на работу в Великолукскую межрайонную больницу

Три врача устроились на работу в Великолукскую межрайонную больницу, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Здесь и далее фото из телеграм-канала "Медкадры Псковской области"

В Куньинский филиал пришла работать врач-терапевт Оксана Маркова, в поликлинику №1 - врач-терапевт Дмитрий Жуков, в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения - врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Владислав Новиков.

Оксана Маркова после окончания Смоленского государственного медицинского университета, в котором обучалась по целевому направлению от Великолукской межрайонной больницы, вернулась в Куньинский район. 

Оксана Маркова приступила к работе в Куньинской больнице 11 сентября. Будучи студенткой, она уже работала в Кунье во время пандемии. «Коллектив терапевту уже знаком, и приняли ее здесь очень хорошо. В планах продолжить обучение в ординатуре, выбрав для себя узкую специализацию», - рассказали в комитете.

Дмитрий Жуков пришёл работать терапевтом после окончания Новосибирского государственного медицинского университета. 

Владислав Новиков окончил Смоленский государственный медицинский университет. В отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения пришел работать в этом году после окончания ординатуры в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова. Работает четыре месяца. 

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