Для псковской манеры плясок характерна агрессивность – эксперт

18:29, 02 ноября 2023, ПАИ

Для псковской манеры плясок немного характерна агрессивность. Об этом рассказала художественный руководитель и главный балетмейстер Псковского русского народного хора, заслуженный деятель культуры и «Душа земли Псковской» Ирина Фёдорова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«К основным движениям псковской хореографии можно отнести дроби, как в мужском исполнении, так и в женском. То есть мы вколачиваем дроби в пол так, что как будто забиваем гвозди молотком. Это такая манера, может быть, это на генетическом уровне. Не зря же много таких пословиц, как «Скобарь с колом страшнее танка», – заметила Ирина Фёдорова.

Она подчеркнула, что это связано с тем, что псковичи живут на границе и люди должны обладать очень сильным характером.

«Но в каждом районе Псковской области танцуется по-своему и в каждом районе существует какой-то свой особенный танец. Они обусловлены определёнными традициями, обрядами. В Гдове у нас танцуют линейную кадрильную пляску, называемая «Солома», где танцуют парами стенка на стенку», – отметила гостья студии.

Ирина Фёдорова рассказала, что в Опочецком районе существует танец и в некоторых деревнях его называют «Беса водить», а в некоторых «Беса крутить». Основой этого танца являются различные повороты: в парах, вокруг себя.