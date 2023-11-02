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Общество

У псковичей остался месяц, чтобы уплатить имущественные налоги за 2022 год

До окончания срока уплаты имущественных налогов за 2022 год остаётся четыре недели. 1 декабря 2023 года – последний день, когда можно заплатить налог за квартиру, земельный участок и автомобиль. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Имущественные налоги уплачивает каждый гражданин России, который владеет участком земли, жилым домом, квартирой или комнатной и другой недвижимостью, а также транспортными средствами, включая яхты, катера и снегоходы, напомнили в УФНС.

На данный момент поступления по имущественным налогам физических лиц за 2022 год в Псковской области уже составили более 600 млн рублей.

Если налогоплательщик не заплатит указанные налоги вовремя, то уже со следующего дня (со 2 декабря 2023 года) налоговая задолженность будет расти ежедневно за счёт начисления пеней.

В том случае, если гражданин до настоящего времени не получил налоговое уведомление или у него возникли какие-либо вопросы по начисленным платежам, налоговики Псковской области советуют обратиться в налоговые органы по телефону Единого контакт-центра: 8 (800) 222-22-22, а также направить соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России».

Произвести уплату имущественных налогов за 2022 год можно любым удобным способом:

  • онлайн через интернет-сервисы «Личный кабинет для физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, воспользовавшись функцией «Пополнить ЕНС»;
  • через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
  • в ближайшем отделении (или терминале) банка или Почты России;
  • через отделения МФЦ.

Псковичам напомнили, что налоговые уведомления не направлялись, если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установленные законодательством основания, которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога, и если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.

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