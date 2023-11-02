Три молодых врача начали работу в Великолукской межрайонной больнице
Молодыми специалистами пополнился коллектив Великолукской межрайонной больницы, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
В Куньинский филиал пришла работать врач-терапевт Оксана Маркова, в поликлинику № 1 – врач-терапевт Дмитрий Жуков, в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения – врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Владислав Новиков.
Оксана Маркова родилась в деревне Нижельское. После окончания Смоленского государственного медицинского университета, в котором обучалась по целевому направлению Великолукской межрайонной больницы, вернулась на свою малую родину – в Куньинский район. Приступила к работе в Куньинской больнице с 11 сентября, однако работала здесь ещё будучи студенткой, во время пандемии.
Дмитрий Жуков пришёл работать терапевтом после окончания Новосибирского государственного медицинского университета.
Владислав Новиков окончил Смоленский государственный медицинский университет. В отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения пришёл работать в этом году после окончания ординатуры в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова. Трудится четыре месяца. Пациенты отзываются о нём как о внимательном, отзывчивом докторе, заключили в комитете.
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