Вице-премьер Денис Мантуров прибыл в Псковскую область с рабочим визитом

12:20, 03 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о том, что сегодня, 3 ноября, регион с рабочим визитом посетит вице-премьер правительства России Денис Мантуров.

«С нашим куратором, вице-премьером Денисом Мантуровым посетим ряд предприятий и рассмотрим презентации крупных инвестпроектов. После этого состоится двусторонняя рабочая встреча», – написал Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.