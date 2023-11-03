Вице-премьер Денис Мантуров прибыл в Псковскую область с рабочим визитом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о том, что сегодня, 3 ноября, регион с рабочим визитом посетит вице-премьер правительства России Денис Мантуров.
«С нашим куратором, вице-премьером Денисом Мантуровым посетим ряд предприятий и рассмотрим презентации крупных инвестпроектов. После этого состоится двусторонняя рабочая встреча», – написал Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.
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