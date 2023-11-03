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В Псковской области случаев туберкулёза в два раза меньше, чем в среднем по России

В Псковской области случаев туберкулёза в два раза меньше, чем в среднем по России, заявил главный врач Псковского областного противотуберкулёзного диспансера, врач-фтизиатр Сергей Богатин в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В Псковской области случаев туберкулёза в два раза меньше, чем в среднем по России. Фото: ПАИ

«Если мы возьмём Российскую Федерацию и наш Северо-Западный регион, то по Российской Федерации, для примера, заболеваемость 50, а в Псковской области у нас в два раза меньше», – сказал он.

Врач также добавил, что в России есть два округа: Северо-Западный и Центральный, где заболеваемость туберкулёза меньше, чем в среднем по России.

Фото: ПАИ.

Специалист подчеркнул, что важно придерживаться здорового образа жизни, хорошо питаться, иметь хорошие условия проживания, помещение должно быть хорошо проветриваемое, а также нужно стараться избегать стрессовых ситуаций, многие факторы влияют на то, чтобы силы иммунитета упали и туберкулезная палочка проснулась.

Гость студии также уточнил, что самый маленький срок лечения туберкулёза составляет шесть месяцев. В это время больной каждый день принимает по пять препаратов. Если не соблюдать данное назначение, то срок лечение увеличивается до двух лет.

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