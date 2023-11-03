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Общество

Казанскую икону Божьей Матери чтят православные христиане 4 ноября

Осенний праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается сегодня, 4 ноября, сообщает сайт calend.ru.

Долгое время на Руси этот день отмечался как государственный праздник. Вся страна прославляла один из самых любимых – Казанский образ Богородицы, которая явила своё чудесное заступничество за Русь во время Смутного времени.

В 1737 году чтимый образ Казанской иконы Божией Матери был перенесён в Санкт-Петербург в церковь Рождества Пресвятой Богородицы, на месте которой в 1810-х годах был построен собор (Казанский собор).
 

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