О подвигах российских правоохранителей рассказали в видеопроекте МВД

19:09, 04 ноября 2023, ПАИ

Ко Дню народного единства пресс-центр МВД России совместно с Центральным музеем Министерства подготовил видеопроект о службе сотрудников полиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-центре МВД России.

Видеопроект включает рассказы курсантов Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

Курсанты рассказали о сотрудниках органов внутренних дел из разных регионов, о своих земляках, в разные годы защищавших наших сограждан, о милиционерах и полицейских, которые вставали на пути преступников и вступали в схватку со злом, не считаясь с риском для собственной жизни», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.