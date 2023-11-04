О подвигах российских правоохранителей рассказали в видеопроекте МВД
Ко Дню народного единства пресс-центр МВД России совместно с Центральным музеем Министерства подготовил видеопроект о службе сотрудников полиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-центре МВД России.
Видеопроект включает рассказы курсантов Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.
Курсанты рассказали о сотрудниках органов внутренних дел из разных регионов, о своих земляках, в разные годы защищавших наших сограждан, о милиционерах и полицейских, которые вставали на пути преступников и вступали в схватку со злом, не считаясь с риском для собственной жизни», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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