Александр Гончаренко поздравил псковичей с Днём народного единства

21:35, 04 ноября 2023, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поздравил псковичей с Днём народного единства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Александр Гончаренко подчеркнул, что в решающие моменты истории народное единство помогало защищать свободу и независимость государства, добиваться грандиозных свершений.

«Наша общая задача сегодня – сберечь и приумножить бесценное наследие, завещанное предками, сделать наше Отечество ещё более сплоченным и могучим. У нас с вами одна Родина – Россия. Мы ответственны за её прошлое, настоящее и будущее. Желаю мира, процветания, успехов, здоровья и всего самого наилучшего!» – отметил председатель Псковской гордумы.