Александр Гончаренко поздравил псковичей с Днём народного единства
Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поздравил псковичей с Днём народного единства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.
Александр Гончаренко подчеркнул, что в решающие моменты истории народное единство помогало защищать свободу и независимость государства, добиваться грандиозных свершений.
«Наша общая задача сегодня – сберечь и приумножить бесценное наследие, завещанное предками, сделать наше Отечество ещё более сплоченным и могучим. У нас с вами одна Родина – Россия. Мы ответственны за её прошлое, настоящее и будущее. Желаю мира, процветания, успехов, здоровья и всего самого наилучшего!» – отметил председатель Псковской гордумы.
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