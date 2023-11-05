Красная икра и горбуша могут подешеветь в России

10:03, 05 ноября 2023, ПАИ

Росрыболовство ждёт удешевления красной икры, а также в России созданы предпосылки для снижения цен на горбушу. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков.

«С точки зрения объёмов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, есть. Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза», – отметил он и добавил, что рыбы действительно много.

«У нас очень хороший вылов, объём производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», – заверил Илья Шестаков.

Кроме того, объём производства лососевой икры в январе – сентябре 2023 года составил 21,1 тысячи тонн, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, глава Росрыболовства не исключает, что производство красной икры в связи с удачной лососевой путиной может удвоиться и цена будет достаточно низкой.