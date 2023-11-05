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Общество

Скончался почётный гражданин Великих Лук Станислав Столяров

На 92-м году жизни умер почётный гражданин Великих Лук Станислав Столяров. Об этом сообщает газета «Великолукская Правда Новости» сегодня, 5 октября.

Станислав Столяров родился 23 апреля 1932 года. В Великие Луки он приехал в 1960 году после окончания обучения в Ленинградском высшем морском инженерном училище имени С. О. Макарова. Позже он устроился старшим инженером-энергетиком на заводе «Реостат» и стал его директором.

Большой личный вклад он внёс и в социально-экономическое развитие Великих Лук за период работы первым заместителем председателя исполкома городского Совета. В течение десяти лет – с 1967-го по 1977-й годы он избирался депутатом городского Совета народных депутатов, с 1990-го по 1994 годы представлял Великие Луки в Областном Совете народных депутатов. Проявил себя как талантливый руководитель в сфере городского жилищно-коммунального хозяйства. При нём были реконструированы городская поликлиника, школы №9, 10, детская поликлиника; построены центральная городская больница в заречном районе, лицей №11, плотина через реку Ловать и другие важные объекты, а также приобрёл современный вид проспект Гагарина.

В 2008-м Станиславу Столярову было присвоено звание «Почётного гражданина города Великие Луки». Находясь на заслуженном отдыхе, он продолжал трудиться: возглавлял ОТК, затем службу сбыта на заводе «Транснефтемаш». Занимался и активной общественной деятельностью, являясь членом городского Совета ветеранов войны и труда.

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