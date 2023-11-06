Сегодня катер совершит последний в этом сезоне рейс на Талабские острова
В последний раз отправиться на катере на Талабские острова можно сегодня, 6 ноября. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.
Катер отправится от причала в деревне Толба в 14:00.
Наталья Фёдорова отметила, что сезон этого года был насыщенным. «Совершенно очевидно: новая техника позволила гораздо большему числу паломников и туристов побывать на Талабских островах. И нас это очень радует!» – подчеркнула она.
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