Началось строительство железной дороги из Ростова в Крым

12:33, 06 ноября 2023, ПАИ

Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым через территорию Запорожской области, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

По словам главы региона, проект уже начат и его реализация позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника, который пока бомбардирует железную дорогу, идущую вдоль города Пологи в направлении Орехова через Камыш-Зарю на Волноваху.

Также Евгений Балицкий уверен, что строительство новой железной дороги значительно отразится на развитии экономики региона.