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Происшествия

Мужчина до смерти забил женщину в Пскове

Сообщение об обнаружении в одной из квартир Пскова тела женщины с признаками насильственной смерти поступило в правоохранительные органы 5 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В Пскове мужчина обвиняется в убийстве женщины. Фото: ПАИ

По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастен 48-летний хозяин квартиры, вместе с которым женщина в ночь с 4 на 5 ноября распивала спиртное и употребляла наркотики. В ходе возникшей на бытовой почве ссоры мужчина нанёс женщине множественные удары руками по голове и телу, а также металлической гантелью по телу.

В настоящее время фигуранта задержали в процессуальном порядке, ему предъявили обвинение в совершении убийства. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается. В ходе расследования, помимо прочего, будет дана оценка и иным действиям фигуранта, хранившего в своём жилище изъятые в ходе осмотра места происшествия патроны, а также три единицы оружия.

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