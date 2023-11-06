Митрополит Арсений возглавил престольное торжество в Творожковском женском монастыре
Божественную литургию совершил митрополит Псковский и Порховский Арсений в честь прославления иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» в Свято-Троицком Творожковском женском монастыре, для которого этот праздник является одним из престольных. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
Его высокопреосвященству сослужили секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей (Вахрушев), благочинный Плюсского округа епархии протоиерей Александр (Тимофеев), настоятель храма Святителя Митрофана Воронежского в посёлке Лосицы иеромонах Вениамин (Крашенинников), а также местное духовенство и гости праздника в священном сане.
Песнопения Божественной литургии исполнил хор Александро-Свирского мужского монастыря под управлением Дмитрия Жуйкова.
За богослужением молились игумения Магдалина (Бусыгина) с сестрами обители, прихожане, воспитанники обители Милосердия Новомучеников и Исповедников Российских в деревне Лосицы, а также многочисленные паломники.
По отпусте литургии был совершён праздничный молебен с крестным ходом вокруг Троицкого храма монастыря.
Затем митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.