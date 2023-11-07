Об общественных проектах и молодёжной политике поговорят на «Серебряном дожде»

13:39, 07 ноября 2023, ПАИ

Врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 ноября, в 14:00.

Каково состояние НКО в Псковской области? Как прошла заявочная кампания на федеральные гранты? Куда смещаются акценты в поддержке общественных организаций? Что такое сегодня «молодёжная политика»?

Об этом в прямом эфире в студии «Серебряного дождя» с Кристиной Лунёвой поговорят ведущие Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

Прямая трансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».