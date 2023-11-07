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Общество

Об общественных проектах и молодёжной политике поговорят на «Серебряном дожде»

Врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 ноября, в 14:00.

Врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва станет гостьей программы «Оглавление». Фото: ПАИ

Каково состояние НКО в Псковской области? Как прошла заявочная кампания на федеральные гранты? Куда смещаются акценты в поддержке общественных организаций? Что такое сегодня «молодёжная политика»?

Об этом в прямом эфире в студии «Серебряного дождя» с Кристиной Лунёвой поговорят ведущие Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

Прямая трансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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