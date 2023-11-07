Изменилось время работы Изборского музея-заповедника

14:20, 07 ноября 2023, ПАИ

С 7 ноября изменилось время работы объектов музея-заповедника «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Изборская крепость теперь открыта с 10:00 до 17:00. Экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» (ул. Печорская, д. 41б) и «Изборская палата русской словесности и православной веры» (ул. Печорская, д. 41а) открыты ежедневно с 9:30 до 17:30.

Выставочный зал и экспозиции «Русские и сето. Одна земля – общая история» (ул. Печорская, д. 32) и «Изборская земля – святые места для русской культуры» (ул. Печорская, д. 39) работают ежедневно с 10:00 до 17:00. Музейное кафе «Блинная» – с 10:00 до 17:00, музейный информационный центр – с 10:00 до 17:00.

Заказать экскурсию можно по телефону 8 (8112) 33 16 17.