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Общество

Изменилось время работы Изборского музея-заповедника

С 7 ноября изменилось время работы объектов музея-заповедника «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото музея-заповедника "Изборск"

Изборская крепость теперь открыта с 10:00 до 17:00. Экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» (ул. Печорская, д. 41б) и «Изборская палата русской словесности и православной веры» (ул. Печорская, д. 41а) открыты ежедневно с 9:30 до 17:30.

Выставочный зал и экспозиции «Русские и сето. Одна земля – общая история» (ул. Печорская, д. 32) и «Изборская земля – святые места для русской культуры» (ул. Печорская, д. 39) работают ежедневно с 10:00 до 17:00. Музейное кафе «Блинная» – с 10:00 до 17:00, музейный информационный центр – с 10:00 до 17:00.

Заказать экскурсию можно по телефону 8 (8112) 33 16 17.

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