Первый региональный форум «IT-старт – 2023» пройдёт в Пскове 8 ноября

19:41, 07 ноября 2023, ПАИ

Первый региональный форум «IT-старт – 2023» пройдёт в Пскове 8 ноября, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

В форуме примут участие руководители регионального комитета по образованию и управления цифрового развития и связи правительства Псковской области, ведущие региональные и федеральные IT-компании, региональный центр информационных технологий, а также ПсковГУ, Новгородский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

На форуме пройдёт открытая дискуссия со школьниками и студентами СПО «Поколение IT». Учащиеся также попробуют себя в разных сферах IT на мастер-классах, а педагоги примут участие в круглом столе «Развитие цифровизации образования, преподавания информатики, олимпиадного движения и профориентации в сфере IT».

Кроме того, в рамках мероприятия состоится финал региональной командной олимпиады «Кубок Псковской области по программированию», в котором примут участие 16 команд из Пскова и Великих Лук, разделённые на два дивизиона. В отборочном туре участвовала 21 команда из Пскова, Великих Лук и Гдова.

На форуме будут представлены новые возможности цифровой образовательной среды, доступные образовательным организациям Псковской области в новом учебном году благодаря реализации национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика», а также развитию сотрудничества Псковской области с компанией «Базальт СПО». Также наградят призёров и победителей финала региональной командной олимпиады «Кубок Псковской области по программированию».

В форуме можно поучаствовать онлайн. Для этого нужно зайти на сайт, выбрать «Войти через PSKOVEDU.RU», затем нажать «Вход через портал госуслуг» либо использовать логин и пароль РИС «Цифровое образование Псковской области». Помимо трансляции, будет доступен чат в «Сферум/ВКМ» для обратной связи и участия в обсуждении. Кроме этого, все мероприятия форума будут транслироваться в официальной группе комитета по образованию Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

С программой форума можно ознакомиться по ссылке.

Открытие форума состоится в 10:00.