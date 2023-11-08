Депутаты Новоржевского округа обсудили новую структуру администрации

08:41, 08 ноября 2023, ПАИ

Депутаты Новоржевского округа обсудили новую структуру администрации, сообщила на своей странице «ВКонтакте» глава округа Любовь Трифонова.

Депутаты приняли устав муниципального округа и утвердили регламент Собрания депутатов.

Любовь Трифонова представила Собранию новую структуру администрации, которая вступит в силу с 1 января 2024 года. Предполагается, что в составе администрации будут три управления: финансовое управление со статусом юридического лица, управление по работе с территориями, управление делами. Количество заместителей главы администрации сохранится, но функционал по вопросам ЖКХ и экономики будет разделен между двумя замами, а должность зама по финансам упраздняется. Немного сократится общее количество должностных единиц за счёт вакантных должностей, которые многие годы не заполнялись. Изменится количество и наименование отделов. Депутаты утвердили предлагаемую структуру единогласно.

Также на сессии рассмотрены проекты изменений в бюджет муниципального образования «Новоржевский район», городского поселения «Новоржев», изменения в правила землепользования и застройки.

«После рассмотрения повестки дня рассказала об общей текущей ситуации и ответила на вопросы депутатов. Приняла решение, что еженедельно по четвергам с 10:00 до 11:30 буду проводить прием граждан по личным вопросам. Первый прием пройдет 16 ноября», – уточнила Любовь Трифонова.