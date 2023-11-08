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Политика

Депутаты Новоржевского округа обсудили новую структуру администрации

Депутаты Новоржевского округа обсудили новую структуру администрации, сообщила на своей странице «ВКонтакте» глава округа Любовь Трифонова.

Фото газеты "Земля Новоржевская"

Депутаты приняли устав муниципального округа и утвердили регламент Собрания депутатов.

Любовь Трифонова представила Собранию новую структуру администрации, которая вступит в силу с 1 января 2024 года. Предполагается, что в составе администрации будут три управления: финансовое управление со статусом юридического лица, управление по работе с территориями, управление делами. Количество заместителей главы администрации сохранится, но функционал по вопросам ЖКХ и экономики будет разделен между двумя замами, а должность зама по финансам упраздняется. Немного сократится общее количество должностных единиц за счёт вакантных должностей, которые многие годы не заполнялись. Изменится количество и наименование отделов. Депутаты утвердили предлагаемую структуру единогласно.

Также на сессии рассмотрены проекты изменений в бюджет муниципального образования «Новоржевский район», городского поселения «Новоржев», изменения в правила землепользования и застройки.

«После рассмотрения повестки дня рассказала об общей текущей ситуации и ответила на вопросы депутатов. Приняла решение, что еженедельно по четвергам с 10:00 до 11:30 буду проводить прием граждан по личным вопросам. Первый прием пройдет 16 ноября», – уточнила Любовь Трифонова.

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