Губернатор Михаил Ведерников встретился с митрополитом Арсением
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с митрополитом Псковским и Порховским Арсением. Встреча прошла в правительстве региона.
«С митрополитом Псковским и Порховским Арсением обсудили основные вопросы и задачи совместной деятельности. Самое важное – продолжить реализацию всех начатых добрых дел, проектов и инициатив. Мы со своей стороны будем оказывать всю необходимую поддержку и помощь», – написал глава региона в своем телеграм-канале, сообщая о встрече.
Митрополит Арсений возглавил Псковскую митрополию в октябре этого года, переехав на служение в Псковскую область из Новгородской.
По данным медиарейтинга газеты «Псковская правда», митрополит Арсений вошел в топ-10 публичных персон региона по итогам октября.
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