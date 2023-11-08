Губернатор Михаил Ведерников встретился с митрополитом Арсением

11:42, 08 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с митрополитом Псковским и Порховским Арсением. Встреча прошла в правительстве региона.

«С митрополитом Псковским и Порховским Арсением обсудили основные вопросы и задачи совместной деятельности. Самое важное – продолжить реализацию всех начатых добрых дел, проектов и инициатив. Мы со своей стороны будем оказывать всю необходимую поддержку и помощь», – написал глава региона в своем телеграм-канале, сообщая о встрече.

Митрополит Арсений возглавил Псковскую митрополию в октябре этого года, переехав на служение в Псковскую область из Новгородской.

По данным медиарейтинга газеты «Псковская правда», митрополит Арсений вошел в топ-10 публичных персон региона по итогам октября.