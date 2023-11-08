Глава Пскова пообещал учесть недочёты прошлых лет при заливке катка в Финском парке

13:12, 08 ноября 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин пообещал учесть недочёты прошлых лет при заливке катка в Финском парке. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Традицию заливать каток на зимние праздники обязательно продолжим. Замечания прошлых лет учли и сделаем каток еще лучше!» - написал глава города.



Он также сообщил, что каток в Финском парке стал одним из лучших проектов страны по укреплению общественного здоровья. Псков вошел в число победителей ежегодного конкурса «Здоровые города России», который проходит в рамках нацпроекта «Демография». В этом году заявки на конкурс подало более 150 муниципалитетов со всей России.

«Наш каток занял 2-е место в номинации «Лучшая программа/проект по развитию физической активности среди населения», - рассказал Борис Елкин.