Псковские школьники победили в финале «Большой перемены»

15:06, 08 ноября 2023, ПАИ

Школьники Псковской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8-10 классов. Финал состоялся на базе Международного детского центра «Артек». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковскую область в финале конкурса представили 22 ученика. По итогам конкурсных испытаний победителями стали четыре школьницы региона. Это ученица гуманитарного лицея Валерия Козырева – абсолютный победитель в вызове «Меняй мир вокруг!», ученица Псковского педагогического комплекса Дарья Семенова – абсолютный победитель в вызове «Меняй мир вокруг!», ученица Пыталовской средней школы имени А. А. Никонова Юлия Кунда и ученица Псковского педагогического комплекса Анна Тимашова.

Все победители получат денежное поощрение в размере одного миллиона рублей на образовательную деятельность. Остальные участники из Псковской области стали призерами конкурса и получили призы в размере 100-200 тысяч рублей.

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса принял участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

В финале ребятам предлагали идеи по реализации потенциала детей и подростков в разных сферах общественной жизни в стране. В финале «Большой перемены» отдельное внимание было уделено семейным ценностям и традициям, сотворчеству детей и взрослых, заботе о семье и совместной деятельности разных поколений. Самыми популярными среди выбранных финалистами направлений стали вызов для будущих журналистов «Расскажи о главном!», вызовы «Твори!», «Сохраняй природу!» и «Делай добро!».

В этом году финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит в рамках Всероссийского форума «Будь в движении!». Участниками четвертого сезона «Большой перемены» стали более трех млн детей, подростков и наставников. В финал вышли 1,5 тысячи старшеклассников со всей России.

Конкурс «Большая перемена» – флагманский проект «Движения первых», который реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи («Росмолодёжь»). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.