Инновационная школа блогерства откроется в Пскове
Инновационная школа блогерства «Мама, я блогер» пройдёт в Пскове 18-19 ноября. Организатором проекта выступит АНО ИД «Медиацентр 60».
Принять участие могут все жители Псковской области от 14 до 35 лет, которые увлекаются медиасферой и блогерством или хотят найти себя в digital.
Для участников проекта выступят федеральные и региональные эксперты, пройдут лекции и практикумы по созданию личного бренда, контента и его продвижению, трендам в smm, монетазиации, мастер-класс по сторителлингу и конкурс на лучший контент.
Чтобы принять участие, достаточно:
– пройти регистрацию по ссылке: https://vk.cc/csd7MU;
– присоединиться к чату участников: https://vk.cc/csd7Tn.
Количество мест ограничено.
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