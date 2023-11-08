Инновационная школа блогерства откроется в Пскове

16:33, 08 ноября 2023, ПАИ

Инновационная школа блогерства «Мама, я блогер» пройдёт в Пскове 18-19 ноября. Организатором проекта выступит АНО ИД «Медиацентр 60».

Принять участие могут все жители Псковской области от 14 до 35 лет, которые увлекаются медиасферой и блогерством или хотят найти себя в digital.

Для участников проекта выступят федеральные и региональные эксперты, пройдут лекции и практикумы по созданию личного бренда, контента и его продвижению, трендам в smm, монетазиации, мастер-класс по сторителлингу и конкурс на лучший контент.

Чтобы принять участие, достаточно:

– пройти регистрацию по ссылке: https://vk.cc/csd7MU;

– присоединиться к чату участников: https://vk.cc/csd7Tn.

Количество мест ограничено.