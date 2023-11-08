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Михаил Ведерников: Печорский округ – один из самых ярких и интересных муниципалитетов Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой Печорского муниципального округа Валерием Зайцевым, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников поставил перед Валерием Зайцевым задачу сформировать эффективную команду для решения вопросов развития территории.

В свою очередь, глава Печорского округа заявил, что перед администрацией стоит много задач – завершить работы по переустройству инженерных сетей и благоустройству территорий, реализовать целый ряд региональных и федеральных проектов. В частности, необходимо закончить капремонты детской школы искусств, Печорской межрайонной больницы и исторического здания гимназии.

Из перспективных целей Валерий Зайцев обозначил развитие института территориального общественного самоуправления, оздоровление коммунальных предприятий, улучшение качества управления жилым фондом, повышение качества работы с обращениями граждан.

Особое внимание планируется уделить обеспечению безопасности. Так, глава округа озвучил решение о разработке проектно-сметной документации для включения Печор в систему «Безопасный город», чтобы обеспечить дополнительную защиту общественных территорий от вандалов. Также в Печорском муниципальном округе может появиться подразделение Центра управления регионом.

«Печорский округ – один из самых ярких, интересных муниципальных образований в Псковской области. Огромное количество проектов реализуется здесь в части строительства, ремонта, благоустройства территорий. Учитывая, какой объём средств на это выделен, приоритетная задача – закончить все начатые объекты в срок», – заключил Михаил Ведерников.

Отмечается, что Печорский муниципальный округ создан при объединении городского поселения Печоры, Круппской, Лавровской и Новоизборской волостей. Депутаты окружного Собрания депутатов единогласно утвердили главой Валерия Зайцева.

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