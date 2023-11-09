Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область напишет Всероссийский экологический диктант

С 9 по 26 ноября Псковская область принимает участие в юбилейном Всероссийском экологическом диктанте. Об этом ПАИ сообщили организаторы. 

Экодиктант пройдёт стартует в Псковской области. Фото: организаторы

В этом году на территории региона акция пройдёт в онлайн-формате. Участие в Экодиктанте могут принять обучающиеся и сотрудники образовательных организаций всех типов.

Экодиктант проводится при поддержке комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.


 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 ноября 2023

День образования спецназа Росгвардии отмечают в России 9 ноября
09 ноября 2023

Псковская область напишет Всероссийский экологический диктант
09 ноября 2023

Облачная погода ожидается в Псковской области 9 ноября
08 ноября 2023

Михаил Ведерников: Печорский округ – один из самых ярких и интересных муниципалитетов Псковской области
08 ноября 2023

Кадровый состав судов Псковской области изменён указом президента РФ
08 ноября 2023

34 новых ФАПа заработают в Псковской области к концу года
08 ноября 2023

Любовь Трифонова: Новоржевский округ станет активным участником региональных и федеральных проектов
08 ноября 2023

Почётный гражданин, забытая корона и старые названия: итоги дня. 8 ноября 2023 года

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...