Псковская область напишет Всероссийский экологический диктант

07:53, 09 ноября 2023, ПАИ

С 9 по 26 ноября Псковская область принимает участие в юбилейном Всероссийском экологическом диктанте. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В этом году на территории региона акция пройдёт в онлайн-формате. Участие в Экодиктанте могут принять обучающиеся и сотрудники образовательных организаций всех типов.

Экодиктант проводится при поддержке комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.





