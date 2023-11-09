Псковская область напишет Всероссийский экологический диктант
С 9 по 26 ноября Псковская область принимает участие в юбилейном Всероссийском экологическом диктанте. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В этом году на территории региона акция пройдёт в онлайн-формате. Участие в Экодиктанте могут принять обучающиеся и сотрудники образовательных организаций всех типов.
Экодиктант проводится при поддержке комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
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