Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области подведены итоги общероссийской экологической акции «Вода России» 

Мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» в 2023 году завершены. Об этом ПАИ сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Фото: комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области

По данным органов местного самоуправления в апреле - октябре 2023 года были проведены акции в 24 районах области. Проведена работа по очистке берегов водных объектов. Всего убрано 97 километров территории. В уборках приняли участие 2930 человек.

Экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер были организованы администрациями муниципалитетов Псковской области совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтёрами. В ходе акции была осуществлена уборка прибрежных полос от пластиковых бутылок, пакетов, банок, обкос травы и другое. Также к акции присоединились студенты ПсковГУ. Под руководством Псковской региональной общественной экологической организации «Зеленый крест» в октябре студенты-волонтёры выезжали на уборку озер Жуковское и Серебряное – мест массового летнего отдыха граждан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 ноября 2023

На две ночи в Пскове полностью закроют улицу Алмазную
09 ноября 2023

В Псковской области подведены итоги общероссийской экологической акции «Вода России» 
09 ноября 2023

День образования спецназа Росгвардии отмечают в России 9 ноября
09 ноября 2023

Псковская область напишет Всероссийский экологический диктант
09 ноября 2023

Облачная погода ожидается в Псковской области 9 ноября
08 ноября 2023

Михаил Ведерников: Печорский округ – один из самых ярких и интересных муниципалитетов Псковской области
08 ноября 2023

Кадровый состав судов Псковской области изменён указом президента РФ
08 ноября 2023

34 новых ФАПа заработают в Псковской области к концу года

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...