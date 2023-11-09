В Псковской области подведены итоги общероссийской экологической акции «Вода России»

08:57, 09 ноября 2023, ПАИ

Мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» в 2023 году завершены. Об этом ПАИ сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

По данным органов местного самоуправления в апреле - октябре 2023 года были проведены акции в 24 районах области. Проведена работа по очистке берегов водных объектов. Всего убрано 97 километров территории. В уборках приняли участие 2930 человек.

Экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер были организованы администрациями муниципалитетов Псковской области совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтёрами. В ходе акции была осуществлена уборка прибрежных полос от пластиковых бутылок, пакетов, банок, обкос травы и другое. Также к акции присоединились студенты ПсковГУ. Под руководством Псковской региональной общественной экологической организации «Зеленый крест» в октябре студенты-волонтёры выезжали на уборку озер Жуковское и Серебряное – мест массового летнего отдыха граждан.