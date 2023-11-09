Где граница между верующим и сомневающимся, ответил православный журналист Алексей Соколов

15:23, 09 ноября 2023, ПАИ

Где граница между сомневающимся человеком и верующим, рассказал исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88,3 FM.

«На самом деле сомнение – естественное проявление человеческой природы. Оно есть везде, оно есть и в области веры, оно есть и в области науки. Иначе бы наука вообще никуда не двигалась. Оно есть в области искусства», – считает Алексей Соколов.

Отметим, что основным слоганом издания является «Для сомневающихся», а сам журнал назван в честь апостола Фомы.

«У нас есть распространенная фраза – «Фома неверующий». Но ведь образ апостола Фомы в Евангелии – это один из самых «горячих» апостолов, один из самых ярких. Что мы о нём знаем? В текстах он появляется буквально пару раз, когда Христос говорит о том, что ему предстоит распятие, апостол Фома говорит: «Пойдёмте и умрем вместе с ним». Он один из самых преданных и любящих учеников. Но вот ему другие говорят: «Христос воскрес». А он не видел этого, и он не верит. Он переживает вполне понятное, человеческое, свойственное всем нам чувство. И сцена уверения Фомы – это не сцена унижения Фомы. Господь пришел и сказал: «Ты не веришь?» Наоборот, он приходит специально и только для него второй раз к ученикам», – рассказал Алексей Соколов.

Гость студии заявил, что именно поэтому не стоит бояться сомнений, поскольку это свойственно всем людям.