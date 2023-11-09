Серию выставок представит «Михайловское» в Минске

16:13, 09 ноября 2023, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Михайловское» представит серию выставок, подготовленных по материалам из собрания музея, в библиотеках Минска (Республика Беларусь) 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Первая из экспозиций – «Пушкинские музеи России» – фоторассказ о наиболее известных местах, хранящих память о жизни и творчестве поэта, о его предках и потомках. Это виды столичных и провинциальных особняков и усадеб, фрагменты музейных экспозиций и так далее. Выставка будет развёрнута в Централизованной системе государственных публичных библиотек города Минска, в библиотеке имени Янки Купалы.

Ещё две экспозиции откроют в Минской областной библиотеке имени А. С. Пушкина. Первая из них называется «Завет внуку» и представляет работы известного мастера, фотокорреспондента и фотохудожника Юрия Белинского, выполненные в 1960-1990 годах. На 34 баннерах размещены портреты музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко и отдельные зарисовки из жизни музея во второй половине ХХ века.

Фотографии, использованные при создании ещё одной выставки – «В. Я. Курбатов. Писатель. Псковский гражданин», также сделаны Юрием Белинским. Как и снимки Гейченко, они снабжены цитатами, ещё более полно раскрывающими образы главных героев двух экспозиций.