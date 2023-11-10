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Общество

Названы лучшие работодатели России

РБК представил рейтинг российских работодателей. Список разделен на три группы, первая состоит из 25 позиций. В нее, в частности, вошли МТС, QIWI, «Авито», Альфа-банк, «Газпром нефть», «Яндекс», «Сбер». Об этом пишет газета «Известия».

Всего в исследовании участвовало 166 компаний всех форм собственности, в каждой из которых работает более 50 человек.

Работодателей оценивали по различным критериям, среди которых — условия труда сотрудников, эффективность бизнеса, социальная ответственность. Также рассматривались такие показатели, как деловая репутация и мнения сотрудников о компании.

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