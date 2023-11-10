Выставка старинных писем открылась в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

17:10, 10 ноября 2023, ПАИ

В музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района открылась выставка «Шло пешком и неизвестно с кем под ручку», посвящённая Дню написания бумажных писем, который отмечается 11 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставка рассказывает о бумажных письмах, которые в течение нескольких веков оставались единственным средством связи между людьми. Посетителям представят также письма семьи С. В. Ковалевской. Её переписка неоднократно переиздавалась тысячными тиражами.

В выставочном пространстве гости смогут увидеть письменные и почтовые принадлежности второй половины XIX – начала XX века. Например, перьевую ручку, чернильницу, перочистку, пресс-папье – предметы, которые уже вышли из ежедневного обихода.

Вниманию посетителей представят в том числе детскую игрушку-копилку «Почтовый ящик» и коллекцию фигурок «Почтальоны России», а также первые почтовые марки, бронзовый сундучок для них.

Коллекцию открыток начала XX века предоставил областной музей почтовой связи города Великие Луки. Также посетители смогут познакомиться с образцами марок и конвертов с портретом Софьи Ковалевской – первой женщины – профессора математики.

Выставка будет работать в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района до 31 декабря.