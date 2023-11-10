Сколько сеансов иглоукалывания достаточно для профилактики болезней, рассказала псковский рефлексотерапевт

15:42, 10 ноября 2023, ПАИ

Сколько сеансов иглоукалывания достаточно для профилактики болезней, рассказала врач-рефлексотерапевт Псковского госпиталя для ветеранов войн Елена Баранова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Для профилактики достаточно трех сеансов каждые три дня – всего 39 сеансов, столько, как правило, никто не выдерживает, поэтому достаточно 10-12 раз, – уточнила врач. – Когда мне задают вопрос, работает ли это, я всегда отвечаю: посмотрите сколько населения в Китае».

Елена Баранова уточнила, что иглоукалывание означает прокалывание биологически активных точек на теле. «Этой методике больше трех тысяч лет, а в нашей стране она появилась в середине 1950-х годов. Это, конечно, не панацея от всех болезней, препараты тоже никто не отменял. Хотя вот у колена есть точка от 100 болезней, если ее хотя бы раз в неделю укалывать или массировать, то последствия будут самые благоприятные», - отметила специалист.