Сколько сеансов иглоукалывания достаточно для профилактики болезней, рассказала псковский рефлексотерапевт
Сколько сеансов иглоукалывания достаточно для профилактики болезней, рассказала врач-рефлексотерапевт Псковского госпиталя для ветеранов войн Елена Баранова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Для профилактики достаточно трех сеансов каждые три дня – всего 39 сеансов, столько, как правило, никто не выдерживает, поэтому достаточно 10-12 раз, – уточнила врач. – Когда мне задают вопрос, работает ли это, я всегда отвечаю: посмотрите сколько населения в Китае».
Елена Баранова уточнила, что иглоукалывание означает прокалывание биологически активных точек на теле. «Этой методике больше трех тысяч лет, а в нашей стране она появилась в середине 1950-х годов. Это, конечно, не панацея от всех болезней, препараты тоже никто не отменял. Хотя вот у колена есть точка от 100 болезней, если ее хотя бы раз в неделю укалывать или массировать, то последствия будут самые благоприятные», - отметила специалист.
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