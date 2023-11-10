Псковский рефлексотерапевт: Иглоукалывание помогает и при диабете, и при панических атаках

16:01, 10 ноября 2023, ПАИ

Иглоукалывание помогает при неврозах, астении, панических атаках, бессоннице, остеохондрозах, синдроме хронической усталости, сахарном диабете, при неврологических проблемах, при климаксе и даже во время подготовки к ЭКО, рассказала врач-рефлексотерапевт Псковского госпиталя для ветеранов войн Елена Баранова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Иглоукалывание стимулирует защитные силы организма, пояснила специалист. «Причём это совсем не больно. Используются иголки от полутора до 15 сантиметров, диаметр тоже разный – всё зависит от того, куда мы колем. Сеанс может длиться от 5 до 30 минут. Обычно короткие сеансы проводят для детей. Иголка вводится на глубину не более 0,5 миллиметра. Если пациенту всё-таки больно, значит, эта биологически активная точка как раз очень нуждается в рефлексотерапии. Все иголки одноразовые, из Китая», – уточнила врач.

По её словам, кому-то становится легче уже после третьего сеанса, кому-то в конце курса из 12 процедур. «Противопоказаний, за исключением острых состояний, практически нет. Этот метод подходит всем», – заключила Елена Баранова.