Как проходит сеанс иглоукалывания, рассказала псковский врач

16:09, 10 ноября 2023, ПАИ

Как проходит сеанс иглоукалывания, рассказала врач-рефлексотерапевт Псковского госпиталя для ветеранов войн Елена Баранова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Как правило, ко мне приходят пациенты от 30 до 75 лет», – отметила медик, уточнив, что программа лечения составляется индивидуально под пациента и его диагноз.

«Каждый раз во время сеансов, как правило, укалываются разные точки. В идеале кабинет должен быть тихим, затемненным, с расслабляющей музыкой и приятными ароматами. Сеанс иглотерапии – это ведь своего рода медитация», – отметила Елена Баранова.

По словам специалиста, побочных эффектов после иглоукалывания не бывает, но к середине курса может быть обострение основного заболевания, но это нормально, так как организм активизирует защитные силы. После сеанса часто хочется спать, поэтому лучше отправиться домой и отдохнуть, рекомендовала врач.

Кроме того, Елена Баранова посоветовала во время курса рефлексотерапии и непосредственно перед сеансом не переедать и не злоупотреблять спиртным.