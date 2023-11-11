Педагог из Пскова презентовала свою книгу стихотворений

22:27, 11 ноября 2023, ПАИ

Презентация книги преподавателя Псковской детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского Валентины Шолик-Алексеевой «Певчий дождь» прошла в Центральной городской библиотеке Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Открывая презентацию, сотрудники библиотеки отметили, что Валентина Шолик-Алексеева – на редкость скромный автор и до последнего времени публиковалась только в сборниках вместе с другими поэтами, не отваживаясь на издание собственной книги. По словам организаторов встречи, поэтому псковичи только недавно обнаружили, что у них родился новый поэт.

Автор рассказала, что пишет стихи с трёх лет. Валентина Шолик-Алексеева родилась под Владивостоком и, по её словам, вместо того, чтобы ходить в детский сад, с утра убегала в лес и наблюдала там, «как бурундуки хозяйничают в дровах» и как от взмаха крыльев огромных чёрных бабочек-махаонов «как будто радуга во все стороны брызжет»: «То есть, природа, прислонясь к моим плечам, на самом деле открывала мне свои детские секреты!»

Собравшиеся сначала послушали стихотворения из этого сборника в авторском исполнении, а потом – в исполнении преподавателей, студентов и выпускников колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и Детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского – в виде музыкальных произведений, созданных композитором Татьяной Лаптевой.

Музыкальная часть презентации началась с выступления заслуженного работника культуры Российской Федерации Юрия Наконечного, который исполнил романс на стихотворение «Не говорю прощай». После чего поклонники творчества Валентины Шолик-Алексеевой и Татьяны Лаптевой послушали фрагменты из «Медальонов» – положенные на музыку стихи, посвящённые великим композиторам разных эпох, из монооперы «Русалочка» и музыкальной сказки «12 месяцев» в исполнении Киры Горшковой, Динары Ибрагимовой, Инны Авдалян, Валерия Дунюшкина и Евы Кальцановой.

