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Псковичам рассказали, что можно передать бойцам СВО на осенне-зимний период

Что можно передать бойцам СВО на осенне-зимний период, рассказала руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва в своём Telegram-канале.

Псковичам рассказали, что можно передать бойцам СВО на осенне-зимний период. Фото: ПАИ

«Мы снова готовим очередную партию груза нашим ребятам. В связи с тем, что у нас в подшевстве большое количество воинских подразделений и мы регулярно лично доставляем грузы на СВО. Ниже сформирован список необходимого на осенне-зимний период, который будет актуален на ближайшее время и он без количества, так как необходимо очень много», – отметила она.

Список необходимого на осенне-зимний период для бойцов СВО:

  • газ баллоны;
  • бензопилы, генераторы;
  • пленка строительная;
  • сетка рабица (25мм);
  • топоры, кувалды, кирки, лопаты саперные БСЛ и МСЛ;
  • автономные дизельные печи;
  • автошины Газель 185/75 R16 зимняя;
  • автошины уаз 225/75 R16 зимняя;
  • планшеты (для загрузки карт) память не менее 64;
  • лампочки электросберегающие 7-10 Ватт;
  • строительные материалы (доска, гвозди 70, 90, 150, скобы,саморезы 25мм, 51мм, 90мм, утеплители, плотная чёрная пленка, пароизоляция, степлеры строительные, листы УСБ);
  • розетки наружные;
  • вилки электрические;
  • выключатели;
  • фонари налобные аккумуляторные с присутствием красного, зеленого свечения;
  • бумага А4;
  • тёплые вещи ( нательное белье, теплые носки, термобелье, балаклавы, перчатки);
  • спальные мешки (зимние);
  • полотенца:
  • одноразовая посуда ( очень много):
  • бумага А4.

Кроме того, всегда необходимы технические средства квадрокоптеры, тепловизоры и т. п. (марки можно уточнять в Центре)

Желающие могут закупить что-то из списка и передать в Ресурсный центр добровольчества по адресу: Псков улица Конная, дом 2 или в районах (карта доступна по ссылке), а также заказать на маркетплейсах и прислать штрих-код.

Все подробности можно уточнить по номеру телефона +7(931)901-00-82.

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