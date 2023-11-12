Псковичам рассказали, что можно передать бойцам СВО на осенне-зимний период
Что можно передать бойцам СВО на осенне-зимний период, рассказала руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва в своём Telegram-канале.
«Мы снова готовим очередную партию груза нашим ребятам. В связи с тем, что у нас в подшевстве большое количество воинских подразделений и мы регулярно лично доставляем грузы на СВО. Ниже сформирован список необходимого на осенне-зимний период, который будет актуален на ближайшее время и он без количества, так как необходимо очень много», – отметила она.
Список необходимого на осенне-зимний период для бойцов СВО:
- газ баллоны;
- бензопилы, генераторы;
- пленка строительная;
- сетка рабица (25мм);
- топоры, кувалды, кирки, лопаты саперные БСЛ и МСЛ;
- автономные дизельные печи;
- автошины Газель 185/75 R16 зимняя;
- автошины уаз 225/75 R16 зимняя;
- планшеты (для загрузки карт) память не менее 64;
- лампочки электросберегающие 7-10 Ватт;
- строительные материалы (доска, гвозди 70, 90, 150, скобы,саморезы 25мм, 51мм, 90мм, утеплители, плотная чёрная пленка, пароизоляция, степлеры строительные, листы УСБ);
- розетки наружные;
- вилки электрические;
- выключатели;
- фонари налобные аккумуляторные с присутствием красного, зеленого свечения;
- бумага А4;
- тёплые вещи ( нательное белье, теплые носки, термобелье, балаклавы, перчатки);
- спальные мешки (зимние);
- полотенца:
- одноразовая посуда ( очень много):
- бумага А4.
Кроме того, всегда необходимы технические средства квадрокоптеры, тепловизоры и т. п. (марки можно уточнять в Центре)
Желающие могут закупить что-то из списка и передать в Ресурсный центр добровольчества по адресу: Псков улица Конная, дом 2 или в районах (карта доступна по ссылке), а также заказать на маркетплейсах и прислать штрих-код.
Все подробности можно уточнить по номеру телефона +7(931)901-00-82.
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