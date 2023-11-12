Псковичам рассказали, что можно передать бойцам СВО на осенне-зимний период

12:34, 12 ноября 2023, ПАИ

Что можно передать бойцам СВО на осенне-зимний период, рассказала руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва в своём Telegram-канале.

«Мы снова готовим очередную партию груза нашим ребятам. В связи с тем, что у нас в подшевстве большое количество воинских подразделений и мы регулярно лично доставляем грузы на СВО. Ниже сформирован список необходимого на осенне-зимний период, который будет актуален на ближайшее время и он без количества, так как необходимо очень много», – отметила она.

Список необходимого на осенне-зимний период для бойцов СВО:

газ баллоны;

бензопилы, генераторы;

пленка строительная;

сетка рабица (25мм);

топоры, кувалды, кирки, лопаты саперные БСЛ и МСЛ;

автономные дизельные печи;

автошины Газель 185/75 R16 зимняя;

автошины уаз 225/75 R16 зимняя;

планшеты (для загрузки карт) память не менее 64;

лампочки электросберегающие 7-10 Ватт;

строительные материалы (доска, гвозди 70, 90, 150, скобы,саморезы 25мм, 51мм, 90мм, утеплители, плотная чёрная пленка, пароизоляция, степлеры строительные, листы УСБ);

розетки наружные;

вилки электрические;

выключатели;

фонари налобные аккумуляторные с присутствием красного, зеленого свечения;

бумага А4;

тёплые вещи ( нательное белье, теплые носки, термобелье, балаклавы, перчатки);

спальные мешки (зимние);

полотенца:

одноразовая посуда ( очень много):

бумага А4.

Кроме того, всегда необходимы технические средства квадрокоптеры, тепловизоры и т. п. (марки можно уточнять в Центре)

Желающие могут закупить что-то из списка и передать в Ресурсный центр добровольчества по адресу: Псков улица Конная, дом 2 или в районах (карта доступна по ссылке), а также заказать на маркетплейсах и прислать штрих-код.

Все подробности можно уточнить по номеру телефона +7(931)901-00-82.