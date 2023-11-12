На ОГЭ по математике разрешили пользоваться непрограммируемым калькулятором

17:37, 12 ноября 2023, ПАИ

Пользоваться непрограммируемым калькулятором при выполнении основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году смогут школьники. Это следует из демоверсии экзамена, размещенной на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), пишет ТАСС.

«Участникам экзамена разрешается использовать: непрограммируемый калькулятор (для каждого участника) с возможностью вычисления тригонометрических функций; линейку, не содержащую справочной информации; выдаваемые вместе с КИМ, справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования», – говорится в демоверсии.

Ранее, в ОГЭ по математике в 2022 и 2023 годах возможность использовать калькулятор при выполнении заданий не была предусмотрена.