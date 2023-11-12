Умерла российская писательница Нина Садур

19:01, 12 ноября 2023, ПАИ

Российская писательница и драматург Нина Садур скончалась на 74-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила дочь прозаика Екатерина Садур.

«Сегодня в 11:40 мск мама отошла к Господу», – сказала она, добавив, что Нина Садур давно и тяжело болела.

«Отпевание пройдёт в среду, 15 ноября, по поводу похорон мы пока решаем с близкими и друзьями», – сообщила дочь драматурга.

Нина Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске в семье поэта и учительницы русского языка и литературы. Она начала писать в 1970-х, её первую работу опубликовали в 1977 году в журнале «Сибирские огни». В 1989 году вышел сборник её пьес «Чудная баба».

В 1997 году драматург стала лауреатом литературной премии журнала «Знамя» за глубокий анализ современной действительности в романе «Немец».

Садур – автор произведений «Уличённая ласточка», «Группа товарищей», «Брат Чичиков», «Памяти Печорина» и других. Её работы известны и за рубежом – книги издаются в Финляндии, Англии, Германии, Словакии и Японии.